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Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

22.10.2019 19:36Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi
Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla bölgesine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.
Fotokapan görüntüleri üzerinden olayla ilgili olarak Ü.Ş. (33) ile Y.A. (45) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Salihli, Kenevir, Güncel

Kaynak: AA

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