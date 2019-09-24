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Salihli'de Çevik Kuvvet kuruldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği kuruldu.

24.09.2019 13:32Salihli'de Çevik Kuvvet kuruldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği kuruldu. Toplumsal olayların önüne geçmek için oluşturulan çevik kuvvet ekiplerinin Salihli ile birlikte Manisa'nın doğu ilçelerinde görev yapacağı öğrenildi.

Salihli ve çevresindeki toplumsal olayların önüne geçilmesi için İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'ın çalışmaları neticesinde, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği kuruldu. Komiser Yardımcısı Serdar Kılıç ile birlikte 31 polisin görev yapacağı ekip, kurban keserek görevine başladı.

Çevik kuvvet ekipleri ilçede oynanacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig maçları başta olmak üzere Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula ve Selendi ilçelerinde ilçelerin de toplumsal olaylara müdahale edecek.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, görev yapacak olan ekiplere başarılar diledi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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