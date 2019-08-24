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Salihli'de çiftlik yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.08.2019 16:01 Salihli'de çiftlik yangını
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar Mahallesinde bulunan Mehmet Topuz'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlikteki hayvanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında yaklaşık 250 paket yonca kül olurken, çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

İtfaiye, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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