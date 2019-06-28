28.06.2019 18:40
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Salihli'de genç anne kanser hastalığına yenik düştü

Salihli

Manisa'nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Sibel Çolakoğlu (33) yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

Manisa 'nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Sibel Çolakoğlu (33) yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

Bir süredir Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Salihli Devlet Hastanesi personeli evli ve 2 çocuk annesi Sibel Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Çolakoğlu için Salihli Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile Çolakoğlu'nun yakınları ve hastane personeli katıldı. Törende konuşan Başhekim Gökhan Gürsoy, Çolakoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çolakoğlu'nun eşi Yusuf Çolakoğlu'nun sağlık memuru olarak Salihli Devlet Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi. Çolakoğlu, Küçükimam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Anne , Manisa , Salihli , Güncel

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