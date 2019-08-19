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Salihli'de hedef genç ve yetenekli oyuncular

BAL'da Manisa'yı bu sezon Yunusemre Belediyespor ve Sanayispor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor'da hedef genç ve yetenekli oyuncuları kadroya dahil etmek.

19.08.2019 13:46 Salihli'de hedef genç ve yetenekli oyuncular
BAL'da Manisa'yı bu sezon Yunusemre Belediyespor ve Sanayispor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor'da hedef genç ve yetenekli oyuncuları kadroya dahil etmek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Salihli Belediyespor'da Futbol Koordinatörlüğüne eski Beşiktaşlı Halim Okta, Teknik Direktörlüğe ise Ferudun Yarkın'ın getirilmesinin ardından Yeşil-Beyazlı ekipte gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-beyazlı ekibin bugünden itibaren transfer çalışmalarına başlayacağı, öncelikli hedeflerinin ise genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek olduğu öğrenildi.

Öte yandan Salihli Belediyespor daha önceki günlerde BAL'dan çekildiğini açıklamış, daha sonra ise kararından vazgeçip, lige devam etme kararı almıştı. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Yunusemre, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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