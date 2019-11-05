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Salihli'de itfaiye birimleri yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Salihli ilçesini ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye müfrezelerini gezdi, personelle bir araya geldi.

05.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:12Salihli'de itfaiye birimleri yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerini sürdürerek ilçelerde bulunan itfaiye müfrezelerini gezip, personelle bir araya gelmeye devam ediyor.

Yapılan ziyaretlerde müfrezelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İnal, personel ile fikir alışverişinde bulunarak hizmetin en iyisi için bilgi topluyor. Başkan İnal, ilçe ziyaretlerine Salihli ile devam ederek buradaki müfrezelerde incelemelerde bulundu, personelden bilgi aldı. Başkan İnal, Salihli İtfaiye Amirliği, Durasıllı Müfrezesi, Sağlık Müfrezesi, Poyraz ve Adala Müfrezelerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Başkan İnal'a ziyaretlerinde Salihli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı da eşlik etti. Başkan İnal, personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılması gerekenler hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Başkan İnal, vatandaşların en iyi hizmeti alması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, hizmet kalitesini arttırmak için her zaman çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.


Salihli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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