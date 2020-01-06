Haberler » Güncel » Salihli'de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı - Haber

Salihli'de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyoncu garajındaki esnafı ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, sorunları dinledi.

06.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:13 Salihli'de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı
'nın ilçesinde kamyoncu garajındaki esnafı ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, sorunları dinledi.

67 Nolu motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Kemal Ekici ve 70 Nolu Mersinli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ünsal ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, vergilerden şikayet etti. Dağıstanlı, "Bizler zarar edemeyiz. Kar edersek zaten vergisi tahakkuk etmekte. Başımızın üstünde yeri var, kazanmışız ki ödüyoruz. Ama zarar edersek de asgari geçim indiriminden vergi ödemek zorundayız" dedi.

U-ETDS sisteminin faaliyete geçmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde yükü ve ücreti girmek gerektiğini ve bu uygulamanın ertelendiğini hatırlatan Dağıstanlı, "Bu sistemin ertelenmesi değil, tamamen kaldırılmasını ısrarla talep ediyoruz" diye konuştu. Dağıstanlı, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu konularda tüm yetkilileri empati yaparak bizlere yardımcı olmaya davet ederken, ülkenin kan dolaşımını sağlayan cefakar, vefakar ve evine bir lokma ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan tüm kamyoncu esnafıma kazasız belasız hayırlı yolculuklar, bereketli helal kazançlar dilerim." - MANİSA

Kemal Ekici, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:16   Mersin'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Haber
00:16   Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Haber
00:16   Isparta'da eğitime kar engeli - Haber
00:14   ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması - Haber
00:07   Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:02   BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
7.01.2020 00:22:47