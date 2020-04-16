Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Salihli'de kumar operasyonda 13 kişiye 41 bin TL para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan 13 kişiye toplam 41 bin TL para cezası uygulandı.

16.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:37
Salihli'de kumar operasyonda 13 kişiye 41 bin TL para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan 13 kişiye toplam 41 bin TL para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun villa kiralayıp, kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin dün gece villaya düzenlediği operasyonda yapılan aramada yaz- boz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 TL bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 41 bin TL para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Salihli'de kumar operasyonda 13 kişiye 41 bin TL para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Günün Özeti - Haber 18:30: Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haber 18:29: Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa - Haber 18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber