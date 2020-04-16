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Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan toplam 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı.

16.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:02
Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan toplam 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun bir villa kiralayıp, kumar oynattığını öğrendi. Dün gece villaya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında villada yaz-boz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 lira bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile toplam 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 41 bin lira para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel
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