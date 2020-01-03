Haberler » Ekonomi » Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor - Ekonomi

Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

03.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:55 Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla 17 Kasım 2019 tarihinde Salihli'de ilk açık oto pazarının hizmete açıldığını belirten Başkan Kayda, pazarın çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü ve nöbetçi noter uygulaması ile esnafların ve vatandaşların alım satım işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

Açık oto pazarının Salihli için önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Belediyemizin ve Noterliklerin nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Açık oto pazarımız, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmektedir. Pazar günleri yeni pazaryerinde hizmet veren açık oto pazarında nöbetçi noter uygulaması sayesinde çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız ve esnaflarımız alım satım işlemlerini hafta sonları da kolaylıkla gerçekleştirebilecek" dedi. - MANİSA

Adalet Bakanlığı, Zeki Kayda, Salihli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:16   Olukman Tekke Barajı’nda çalışmalar sürüyor - Ekonomi
14:16   Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
14:10   İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Ekonomi
14:02   ATSO Başkanı Çetin: "Batı Akdeniz'de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde" - Ekonomi
14:02   Kilis'te 72 bin 150 dekar arazi toplulaştırıldı - Ekonomi
13:33   Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Ekonomi
13:30   Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar - Ekonomi
13:04   Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
11:25   Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
3.01.2020 14:18:16