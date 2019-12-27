Haberler » Güncel » Salihli'de öğrencilerden sosyal markete anlamlı yardım - Haber

Salihli'de öğrencilerden sosyal markete anlamlı yardım

Salihli Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ev eşyası ve kıyafet sağlayan "Sosyal Market Evine", Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de topladıkları kıyafetlerle destek oldu.

27.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:24 Salihli'de öğrencilerden sosyal markete anlamlı yardım
Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ev eşyası ve kıyafet sağlayan "Sosyal Market Evine", Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de topladıkları kıyafetlerle destek oldu.

Salihlili öğrenciler Salihli Belediyesi tarafından başlatılan "Sosyal Market Evinde" kampanyasına destek oldu. Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri topladıkları kıyafetleri yetkililere teslim etti. Okul Müdürü Serdar Yıldız, Müdür Yardımcısı Murat Türkyılmaz ile Öğretmenler Hasan Sezer ve Gözdenur Tosun önderliğinde okulda topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri adına Ayhan Cantürk ve Azat Zengin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Şüheda Caddesinde bulunan Sosyal Market Evine getirerek yetkililere teslim etti.

Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi'nin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, sosyal sorumluluk projesine kıyafet desteği veren öğrencilere teşekkür etti. Türk milletinin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancıyla yardımlaşma bilincine sahip çıktığını ifade eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, öğrencilere, sosyal market ile gıda bankasının işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Anadolu Lisesi, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:00   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem (1) - Haber
11:00   Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Haber
10:59   "Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır" - Haber
10:59   flaş - Haber
10:54   Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
09:53   Yiyecek bulamayan kurt köye indi - Haber
09:51   Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
27.12.2019 11:05:33