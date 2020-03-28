Salihli'de otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu İsmail Fikret Piyan hayatını kaybetti, sürücü babası Ümmet Piyan (42), annesi Kezban Piyan (37) ve ablası Sude (15) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara- İzmir D-300 yolu Kemaliye Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Ümmet Piyan yönetimindeki 20 ST 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olan İsmail Fikret Piyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ümmet, Kezban ve Sude Piyan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Sude Piyan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.İsmail Fikret Piyan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA