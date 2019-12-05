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Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

05.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:16Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Salihli- Karayolu Adala Mahallesi, Demirköprü Barajı yakınlarında meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden S.C. (70) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil, savrulup, takla attı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü S.C. ile yanındaki İ.C. (71) yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Köprübaşı, Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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