Salihli'de para zirvesi düzenlenecek

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nu makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.

BAŞKAN KAYDA BİLGİ VERDİ

Salihli'de düzenlenmesi planlanan 1. Para Zirvesi' hakkında bilgi veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Lidya Krallığı'na başkentlik etmiş, Sart ile ilgili bir projemiz var. O projeyi sizlerle paylaşmaya geldik. Sart'ı aynı zamanda sizin başkanlığını yürüttüğümüz jeoparkın içerisine aldık. Salihli'nin ev sahipliğinde sizlerin de katılımıyla para zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konuda sizlere, sayın valimize ve hükümetimizin bakanlarına da bilgi aktararak projeyi hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Salihli'de hayata geçirilen dev yatırımlarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önemli bir katkısı olduğunu belirterek, teşekkür eden Başkan Kayda konuşmasına son verdi.

MANİSA'NIN TANITIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Hem Salihli belediyemiz, hem üniversitemiz, hem büyükşehir belediyemizin el birliğiyle güzel çalışmaları inşallah yaparız. Bu da Manisa'nın tanıtımına katkı sağlıyorsa ne mutlu bize" dedi.