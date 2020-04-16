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Salihli'de pazarcı esnafına siperlik

Manisa'nın Salihli ilçesinde pazarcı esnafına yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Gençlik Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler dağıtıldı.

16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:16
Salihli'de pazarcı esnafına siperlik
Manisa 'nın Salihli ilçesinde pazarcı esnafına yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Gençlik Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler dağıtıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerleri Belediye Zabıta ekipleri tarafından sıkı şekilde denetlenirken, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, pazar yerindeki denetimlerde başta tezgahlar arası en az 3 metre mesafe ve tezgah sayısının iki katından fazla vatandaşın içeriye alınmaması ile esnaf ve vatandaşların maske ve eldiven kullanımına dikkat edilerek olası bulaşı riskini ortadan kaldıracak tüm tedbirler yerinde kontrol edildi.

Pazarcı esnafına kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Sağlam, esnafa Salihli Gençlik Merkezinde üretilen siperlikli maske dağıttı. Kaymakam Sağlam, pazara alışveriş için gelen vatandaşlara ise Salihli Belediyesi tarafından maske dağıtıldığını söyledi. Pazaryeri ziyaretinde Kaymakam Sağlam'a, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz eşlik etti.

Öte yandan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma üretici pazarı Cuma günü mevcut yerinde, Cumartesi Pazarı Cuma günü Şehitler mahallesindeki mevcut yerinde, Pazar Pazarı Perşembe ve Cuma günleri Cumhuriyet mahallesindeki mevcut yerinde açılacağı belirtildi. Pazar yerlerindeki alışverişin ise saat 18: 30'da sona ereceği, maskesiz, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri hiçbir vatandaşın pazara alınmayacağı vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Yaşam
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