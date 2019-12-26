Haberler » Güncel » Salihli'de 'şiddete hayır' konseri - Haber

Salihli'de 'şiddete hayır' konseri

Manisa'nın Salihli ilçesinde son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından konser düzenlendi.

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:45 Salihli'de 'şiddete hayır' konseri
'nın ilçesinde son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından konser düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından kadına yönelik şiddete tepki amacıyla konser düzenlendi. Şef Salih Kandaş'ın yönetimindeki 'şiddete hayır' temalı Türk Sanat Müziği Konseri, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleşen konserde kadın solistler bileklerine, erkek solistler ise yakalarına kırmızı kurdele takarak çıktı.

Konsere İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Sosyal Hizmetler Müdürü Alim Yavuz, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve çok sayıda müzik sever katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46   Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocakla ilgili 4 gözaltı - Haber
11:46   Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak kamerada - Haber
11:46   Helikopterle kurtarılan bisikletçi, ölmemek için 400 metre sürünmüş - Haber
11:46   Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane - Haber
11:41   9 buçuk milyonluk halk kütüphanesi hızla yükseliyor - Haber
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya'ya asker göndereceğiz - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
26.12.2019 11:49:09