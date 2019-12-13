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Salihli'de Ticari Taksiler Denetimden Geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

13.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:10Salihli'de Ticari Taksiler Denetimden Geçti

Taksimetre kontrolünden, araç temizliğine kadar birçok konuda denetleme yapan ekipler kurallara uymayan ticari araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Ulaşım konfor ve güvenlik için yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 'de ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Daire başkanlığına bağlı ekipler, evrak, şoför kartı, taksimetre ve araç temizliği gibi birçok konuda denetim yaparak kurallara uymayan ticari araç sahiplerine cezai işlem uyguladı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğinin mesajını verdi.


Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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