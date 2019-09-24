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Salihli'de 'Üretici Pazarı' açılıyor

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Salihli Üretici Pazarı' 27 Eylül Cuma günü Çarşamba Pazarının kurulduğu yeni pazar yerinde hizmete açılıyor.

24.09.2019 13:35Salihli'de 'Üretici Pazarı' açılıyor
Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Salihli Üretici Pazarı' 27 Eylül Cuma günü Çarşamba Pazarının kurulduğu yeni pazar yerinde hizmete açılıyor. Salihli'de açılacak olan 'Üretici Pazarı', her Cuma yeni pazar yerinde açılarak vatandaşları doğrudan üreticilerle buluşturacak. Sadece Cuma günü kurulacak olan pazarda, üreticilerin yetiştirdiği doğal ürünler ile sebzeler ve meyveler satılacak.

Üretici Pazarında ilk tezgahların 27 Eylül Cuma günü kurulacağını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Üreticilerimiz, kendi yetiştirdiği ürünleri doğrudan halka ulaştırabilecek. Üretici Pazarı, üreticilerimize ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla her hafta Cuma günleri yeni pazar yerinde (Çarşamba Pazarı) açılarak hizmet verecek. Bundan sonra üreticilerimiz, kendi üretimi olan sebze ve meyveleri burada tüketiciye sunma imkanı bulacak. Üretici Pazarının, üreticilerimize, çiftçilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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