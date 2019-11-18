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Salihli'de uyuşturucuya 3 tutuklama

MANİSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, yapılan aramada 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

18.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:29Salihli'de uyuşturucuya 3 tutuklama

MANİSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, yapılan aramada 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Salihli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucuyu getirdiği belirlenen E.A. ve A.K.'nin içinde bulunduğu otomobil, cumartesi günü yol kontrolünde durduruldu. 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, 3 bin 40 sentetik uyuşturucu hap ve 490 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda İ.Ç., de yapılan baskınla yakalandı. İ.Ç.'nin evinde yapılan aramada 580 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen E.A., A.K. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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