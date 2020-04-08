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Salihli'de zabıta, Çarşamba Pazarında maske dağıttı

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında maske takma mecburiyeti getirilen pazar yerlerinde alışveriş için Çarşamba Pazarına gelen vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.

08.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:26
Salihli'de zabıta, Çarşamba Pazarında maske dağıttı
Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında maske takma mecburiyeti getirilen pazar yerlerinde alışveriş için Çarşamba Pazarına gelen vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.

Salihli'de korona virüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek maskesi olmayanlara maske dağıttı. Pazaryeri giriş ve çıkışlarını kalabalığı önlemek açısından bariyerler ile kontrol altına alan ekipler, esnaflara ve vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatarak tezgahların en az 3 metre aralıklarla yerleştirilmesini sağladı. Pazarların giriş ve çıkışlarına dezenfektan konulurken, zabıta ekipleri eldiven ve maske takılması, hijyen kurallarına uyulması, sebze ve meyvelerin elle seçtirilmemesi için esnaflara uyarılarda bulundu. Ekipler, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması gerektiği hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Salihli, Zabıta, Güncel
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