Haberler » Güncel » Haber

Salihli'de zabıtadan okul kantinlerine denetim

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı.

20.09.2019 12:45Salihli'de zabıtadan okul kantinlerine denetim
Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş, zabıta ekipleri ile birlikte ilçede eğitim veren okulların kantinlerini denetledi. Yapılan denetimlerde, kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmazken, zabıta ekipleri, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını da bilgilendirdi.

Okul kantini denetimlerinin yıl boyunca süreceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim her zaman önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığına dair incelemelerini geniş kapsamlı sürdürüyorlar. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde, gıda sağlığı kurallarını uygulayan işletmecilerimize insan sağlığına göstermiş olduğu önemden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04 Erbaş: "Fani dünyanın geçici heveslerine aldanarak birbirimizi üzmeyelim"
15:04 Pakdemirli duyurdu: "Vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut"
15:02 Nevşehir'den kısa kısa
15:02 Nallıhan coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa...
15:02 Yılın son Dragon Bot Festivali Maltepe'de
15:00 Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi'den Vali Erin'e ziyaret