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Salihli'deki sarı kırmızılılar sağlık çalışanlarını unutmadı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sarı kırmızılı taraftarlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteğinde bulundu.

07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Salihli'deki sarı kırmızılılar sağlık çalışanlarını unutmadı
Manisa 'nın Salihli ilçesindeki sarı kırmızılı taraftarlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteğinde bulundu.

Cüneyt Musal Başkanlığındaki Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, korona virüsle olan mücadelesinde en ön safta bulunan ve insan hayatına dokunan Salihli Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteğinde bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, koruyucu tulumları Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Gülcan Çelikkol ile Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Niyazi Cengiz'e teslim etti.

"Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır" diyen Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Cüneyt Musal, sarı kırmızılı taraftarlar olarak sağlık çalışanlarına koruyucu tulum ve su desteğinde bulunduklarını söyledi. Musal, "Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsle mücadelenin en ön safında yer alan ve tüm risklere rağmen tek düşüncesi insan hayatı olan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduk. Galatasaraylı taraftarlar olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gürsoy'da koruyucu tulum desteklerinden dolayı Salihli Galatasaray Taraftar Derneği üyelerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Galatasaray, Salihli, Manisa, Spor
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