25.06.2019 12:40
Haberler » Güncel » Haber

Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli'de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli 'de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam , Belediye Başkanı Zeki Kayda 'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca 'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Sağlam, Başkan Kayda ile birlikte Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Sağlam, "Salihli'de görev yapmak bizler için mutluluk verici. Bu güzel ve şirin ilçemizi daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışacağız" dedi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Sayın Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam'a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam, ziyaret anısı olarak Başkan Kayda'ya Mevlana'nın dünyaca ünlü eseri Mesnevi'yi hediye etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı , Zeki Kayda , Kamil Sağlam , Salihli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:41 2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar
13:41 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret
13:41 MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda başlıyor
13:40 12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar
13:39 Suriyeli çocukların gözünden Türkiye tuvallere yansıdı
13:39 Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale...
13:39 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava