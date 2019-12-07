Haberler » Spor » Salihli, İzmir deplasmanında galibiyet arayacak - Spor

Salihli, İzmir deplasmanında galibiyet arayacak

7 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta seyircisiz maçta son veren Salihli Belediyespor, yarın İzmir deplasmanında ligdeki dördüncü galibiyetini almak istiyor.

07.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:14Salihli, İzmir deplasmanında galibiyet arayacak
7 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta seyircisiz maçta son veren Salihli Belediyespor, yarın deplasmanında ligdeki dördüncü galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden, geride kalan 11 haftada, 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Salihli Belediyespor ligin 12. haftasında İzmir ekiplerinden Yeşilovaspor'un konuğu olacak. Bornova Yusuf Tırpancı Stadı'nda oynanacak olan maçta yeşil-beyazlı ekip rakibini mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Saat 14.00'da başlayacak olan müsabakanın hakemi Batuhan Kolak olurken, yardımcılık görevini ise Fırat Olgun ve Metin Uçar üstlenecek. Deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "İlk devrenin bitimine 2 hafta var. Deplasmanda Bornova Yeşilovaspor'un konuğu olurken, sahamızda Aliağa Futbol AŞ.'yi konuk edeceğiz. İki haftadan da puan yada puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Bornova Yeşilovaspor 15 puanla 7.sırada, Salihli Belediyespor ise 12 puanla 10.sırada yer alıyor.

BAL 8.grupta 12.hafta programı şöyle: Aliağa Futbol AŞ. - Bigadiç Belediyespor, Bolvadin Belediyespor - Aydın Yıldızspor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Manisa Sanayispor, Bölmespor - Bergama Belediyespor, Yunusemre Belediyespor - Gönen Belediyespor, Sökespor - Sandıklıspor, Bornova Yeşilovaspor - Salihli Belediyespor - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bornova, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:26 Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı - Spor
13:25 Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı - Spor
13:19 THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas - Spor
13:13 Tersanespor gençliğe umut oluyor - Spor
13:03 Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş'a karşı - Spor
12:59 Ahmet Nur Çebi: TFF transfer yapamayacağımızı söylüyor - Spor
12:36 Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı - Spor
12:21 Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi - Spor
12:12 Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor - Spor
11:26 Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - Spor
7.12.2019 13:29:08