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Salihli Kızılay'dan aşure ikramı

Türk Kızılayı Salihli Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla şube binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

19.09.2019 13:46Salihli Kızılay'dan aşure ikramı
Türk Kızılayı Salihli Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla şube binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdiklerini belirten Kızılay Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, "Kızılay olarak her yıl olduğu gibi bu yılda değerli bağışçıları adına birçok yardım ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden biri de Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz aşure dağıtımıdır. Aşure dağıtarak bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. Böylesine Mübarek bir ayda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştirilmesi adına böylesine bir hayır yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. Diğer etkinliklerimiz gibi bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmayan ve emekleriyle bizlere destekte bulunan tüm gönüllü bayanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Türk Kızılayı, Kızılay, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

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