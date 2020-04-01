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Salihli Kızılay'dan vefa örneği

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Salihli'deki Vefa Destek Sosyal Grubu'na kıyma, kavurma ve erzak kolisi desteğinde bulundu.

01.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:28
Salihli Kızılay'dan vefa örneği
Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Salihli'deki Vefa Destek Sosyal Grubu'na kıyma, kavurma ve erzak kolisi desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Salihli Kızılay, şimdi de ilçede sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği kapsamında yardım elini uzattı. Salihli Kızılay, korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla Salihli Kaymakamlığı Başkanlığı'nda oluşturulan Salihli Vefa Destek Grubuna erzak kolisi desteğinde bulundu. Kıyma, kavurma ve erzak kolileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, Vefa Destek Grubuna erzak ve gıda yardım kolileri ile destek olduklarını söyledi. Musal, kolilerin Emniyet, Jandarma, Belediye ve Kızılay gönülleri tarafından 112'i arayıp, yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldığını sözlerine ekledi. Musal, Kızılay olarak Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ile yardımda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Kızılay Derneği, Salihli, Kızılay, Güncel
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