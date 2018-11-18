Salihli'nin 500 Araçlık Yeraltı Otoparkı Hizmete Girdi

18 Kasım 2018 Pazar 14:57



18 Kasım 2018 Pazar 14:57

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde eski kamyon garajı üzerinde hayata geçirilen Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Çarşamba günü 700 tezgahlı pazaryerinde, pazarcı esnafı ilk kez tezgahını kurmasının ardından; 500 araçlık yeraltı otoparkı da Salihli halkının kullanımına sunuldu. Salihlili vatandaşlar, otopark girişinde bulunan MANULAŞ gişesinden abonelik işlemini kolaylıkla yapabilecek ve trafik sıkıntısı yaşamadan araçlarını park edecekler.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye bir müjdeli haber daha geldi. Salihli'de 500 araçlık yeraltı otoparkı, Salihli halkının hizmetine sunuldu. Trafik sıkışıklığı sorununu azaltacak ve vatandaşların araçlarını güvenle park edebileceği modern yeraltı otoparkında kayıtlar başladı. Salihli halkı, yeraltı otoparkının girişinde bulunan MANULAŞ gişesinden abonelik işlemlerini yapabilecek ve aracını güvenle park edebilecekler.Salihli'nin en önemli konularından biri olan otopark sorununu ortadan kaldıran 500 araçlık yeraltı otoparkı, 7/24 güvenlik kameraları ile izleniyor. Otoparkın girişinde plaka tanıma sistemi mevcut. Engelli araçlar için park yeri ve asansörü bulunmakta. Otopark içerisindeki mevcudiyet led ekranlardan görülebiliyor. Araç park yerleri sarı boyayla belirlendi. Yangın tesisatı borulamaları, yangın dolabı ve sprinkler mevcut. Yeterli aydınlatma unsurları ile ortamın ışıklandırılması sağlandı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Salihli'de eski kamyon garajı üzerinde hayata geçen Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinin hayırlı olmasını diledi. Geçtiğimiz Çarşamba günü pazarcı esnafının tezgah açtığını hatırlatan Başkan Ergün, yeraltı otoparkının da vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi. Otopark sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ve bu doğrultuda tedbirler aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Salihlimize hayırlı olsun. Entegre bir proje ile vatandaşlarımız, yeraltı otoparkında aracını park edip; üzerinde alışverişini rahatlıkla yapabilecek. Yer ve zaman sıkıntısı yaşamayacak. Halkımıza hizmet etme aşkıyla çıktığımız yolda, inşallah daha nice hizmetleri kazandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tüm çalışmalarımız, vatandaşlarımız için. Hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA