Salihli'nin Bekçileri Göreve Başladı

Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 12 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 12 çarşı ve mahalle bekçisi, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran da yer aldı. İlerleyen süreçte eğitimini tamamlayan 2 bekçinin daha Salihli'de göreve başlayacağı belirtildi.Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, "Huzur şehri olan Salihli'yi daha da huzurlu bir hale getireceğinize yürekten inanıyoruz." dedi.İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ise, "Kanunların uygulayıcısı vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan meslektaşlarımın bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Şuanda 12 bekçimiz göreve başlamış durumda. Eğitim süreci devam eden 2 bekçimiz de kısa bir süre sonra göreve başlayacak. Ana cadde ve mahallelerde görev alacak olan bekçilerimiz 22.00-06.00 saatleri arasında halkımızın huzur ve güvenliği için sahada olacak." dedi. - MANİSA