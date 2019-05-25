Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor

Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.Antrenör Hasan Gören, yardımcı antrenörler Mutlu Kılıç ve Hüseyin Kurt yönetiminde yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başaran Genç Sultanlar, bugün oynanan karşılaşmada Yalova Çiftlikköyspor'u 3-1 yenerek 2.galibiyetini aldı. Yarın THY ile karşılaşacak olan Genç Sultanlar, bu maçı kazanması halinde Türkiye Final Grubuna gitmeye hak kazanacak.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sultanlara final yolunda başarılar diledi. - MANİSA