Salihli'nin Minyatürleri Sergisi Törenle Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda " Salihli'nin Minyatürleri Sergisi" sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Fırat Özcan ve Salihli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç, sergide eseri olan sanatçılar ve yakınları katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Salihli Belediyesi Teship ve Minyatür Öğretmeni Yasemin Ademoğlu 3 yıldır öğrencilerine eğitim verdiğini belirterek, uzun soluklu bir proje olan Salihli'nin minyatürlerine yönelik projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Öğrencilerin de gayret ederek eserleri ortaya çıkarttıklarını belirten Ademoğlu, 5 Eylül tarihinde Salihli'de eserlerin sergilendiğini hatırlatarak, "Bu sergimizi Manisa'ya, büyükşehire taşımak istedik" dedi. Eserlerin çok özel olduğunu, belge niteliğinde eserler olduğunu, geçmişi günümüze aktarmaya yönelik eserler olduğunu söyleyen Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yasemin Bulut, bu sanatı tanıtmak, sevmek ve öğretmek amaçlı girişimde bulunduklarını ilk sergilerini Salihli'de açtıklarını daha sonra sergiyi Manisa'da açtıklarını kaydetti.