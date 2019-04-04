Salihli'nin Potadaki Hedefi 2. Lig

Salihli Belediyespor
Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda 2. Lige yükselmeyi hedefliyor.
Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında Cumartesi günü deplasmanda Ege
Üniversitesinin konuğu olacak. Baş Antrenör Murat Öztürk
, Ege Üniversitesi'ni yenerek, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Salihli'yi basketbolda heyecan yaşatmak istediklerini vurgu yapan Öztürk, basketbol severleri güzel bir Salihli Belediyespor izlettireceklerini dile getirdi. Yeni transferlerle kadroyu güçlendirdiklerini belirten Öztürk, ligde Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor
, Söke
Basket ve Uşak
Belediyespor ile mücadele edeceklerini belirtti. Öztürk, hedeflerinin ise hem ligde hem final gruplarında başarılı sonuçlar elde edip, Salihli'nin adını 2. Lige yazdırmak istediklerini ifade etti. - MANİSA
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Kaynak: İHA