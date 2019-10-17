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Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grupta genç oyuncularla mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa'da oynadığı 2. hafta maçında Ata Okul Spor'a 3-1 yenildi.

17.10.2019 17:01Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grupta genç oyuncularla mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa'da oynadığı 2. hafta maçında Ata Okul Spor'a 3-1 yenildi.

Sezona, İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yenerek galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Manisa Ata Okul Spor ile karşılaştı. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk iki setini 19-25 ve 25-27 kaybeden Salihli'nin Sultanları, 3. seti 29-27 aldı. Son seti de 16-25 kaybeden Yeşil-beyazlı ekip, maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çiftlikköy Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00 da başlayacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, voleybol, Salihli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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