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Salihli'nin sultanları Nova Gençlik'i 3-1'le geçti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Nova Gençlikspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

05.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:23Salihli'nin sultanları Nova Gençlik'i 3-1'le geçti
Belediyespor Bayan Takımı, evinde oynadığı maçta Nova Gençlikspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 2.grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda konuk olduğu Gölcük İhsaniyespor'u 3-1 yenen Salihli Belediyespor, ligin 19. hafta maçında Bursa Nova Gençlikspor'u ile karşılaştı. Atatürk Salonunda oynanan maçın ilk setini 18 - 25 konuk takım alırken,İkinci sette etkili olan Salihli Belediyespor seti 25-19 alarak durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-17 ve son seti de 25-15 alan Salihli'nin Sultanları maçı 3-1 kazandı.

Baş Antrenör Kurt, ligin 20.haftasında konuk edecekleri Biga Çiçeklispor'u da yenerek emin adımlarla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Salihli Belediyespor,, aldığı bu galibiyetle 34 puana ve grupta 3. sıraya yükselirken Bursa Nova Gençlikspor ise 11 puanda kaldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta 9 Şubat'ta kendi evinde Biga Çiçeklispor'u ağırlayacak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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