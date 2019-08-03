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Salihli'nin tamamında elektrik kesintisi olacak

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 Ağustos Pazar günü hat bakım çalışması nedeniyle ilçe merkezinin tamamı ile bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılacağı duyuruldu.

03.08.2019 13:10 Salihli'nin tamamında elektrik kesintisi olacak
Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 Ağustos Pazar günü hat bakım çalışması nedeniyle ilçe merkezinin tamamı ile bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Manisa'nın Salihli ilçe genelinde hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada "4 Ağustos 2019 Pazar günü 05: 00 ve 09: 00 saatleri arasında TEİAŞ Hat Bakım Çalışması nedeniyle, Salihli Merkez Tamamı, Taytan, Durasıllı, Karaoğlanlı, Kabazlı, Yenipazar, Çukuroba, Hacıbektaşlı, Kordon, Beylikli, Köseali, Yeşilkavak, Yağmurlar, Burhan, Çelikli, Çakaldoğan, Damatlı, Karaağaç, Bahçecik, Allahdiyen, Gökköy, Çamurhamamı, Şirinyer, Başlıoğlu, Çaypınar, Caferbey, Çaltılı, Sart, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Yılmaz, Karapınar, Çavlu, Çökelek, Pazarköy, Tekelioğlu, Poyrazdamları, Kemerdamları, Kemer, Kurttutan, Kale, Poyraz, Hacıhıdır, Çapaklı, Süleymaniye, Yağbasan, Karasavcı, Bektaşlar, Kırdamları, Adala, Adala Tarımsal Sulama Grubu, Taytan Bezirganlı Mevkii ve bu bölgelerden enerji alan İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Ahmetli ve Alaşehir ilçelerine bağlı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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