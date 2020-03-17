Salihli OSB doğalgaz için gün sayıyor
Manisa'nın Salihli ilçesinin gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan Salihli Organize Sanayi Bölgesi(OSB), temiz ve konforlu bir enerji olan doğalgaza kavuşmak için gün sayıyor.
17.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:25
Manisa 'nın Salihli ilçesinin gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan Salihli Organize Sanayi Bölgesi(OSB), temiz ve konforlu bir enerji olan doğalgaza kavuşmak için gün sayıyor.
OSB'deki doğalgaz altyapı çalışmalarında artık sona gelindiğini belirten Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, çalışmaların ise AKSA Manisa Gaz tarafından yapıldığını söyledi. Firmaların dört gözle beklediği doğalgaza Nisan ayında kavuşacağı müjdesini veren Başkan Kayda, "Beklenen gün geldi. Salihli OSB yatırımcısı temiz ve daha ucuz enerjiyle Nisan ayında buluşacak. Doğalgaz OSB'deki firmalarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Başkan Kayda, AKSA Manisa Gaz yetkililerinin OSB'de doğalgaz talep eden firmaları ziyaret ederek, abonelik çalışmalarına başladıklarını söyledi. - MANİSA
OSB'deki doğalgaz altyapı çalışmalarında artık sona gelindiğini belirten Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, çalışmaların ise AKSA Manisa Gaz tarafından yapıldığını söyledi. Firmaların dört gözle beklediği doğalgaza Nisan ayında kavuşacağı müjdesini veren Başkan Kayda, "Beklenen gün geldi. Salihli OSB yatırımcısı temiz ve daha ucuz enerjiyle Nisan ayında buluşacak. Doğalgaz OSB'deki firmalarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Başkan Kayda, AKSA Manisa Gaz yetkililerinin OSB'de doğalgaz talep eden firmaları ziyaret ederek, abonelik çalışmalarına başladıklarını söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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