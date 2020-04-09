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Salihli OSB korona virüse karşı tek yürek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüse karşı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlatılan gönül seferberliği kampanyasına firmalardan tam destek geldi.

09.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:35
Salihli OSB korona virüse karşı tek yürek
Manisa 'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüse karşı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlatılan gönül seferberliği kampanyasına firmalardan tam destek geldi.

Yardım kampanyasını Salihli Belediyesi ile birlikte koordine ettiklerini belirten Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, gönül seferberliği kampanyasında toplanan yardımların Salihli Belediyesi Sosyal Market Evi aracılığı ille ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kampanyanın OSB'deki firmalar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Duygu "Korona virüsle mücadele kapsamında ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda üretimi yapan firmalarımız kendi ürünlerinden, gıda dışı üretim yapan firmalarımız ve bölgemizle bağlantılı olan firmalar da temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi alarak vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Salihli Belediyesi sosyal markete teslim edildi. 18 firma 662 adet yardım paketi almış olup, kendi ürünlerini üreten firmalarımızdan 4'ü de 130 koli yardım paketi vermiştir" dedi.

Duygu, "İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedeflediğimiz yardım kampanyasına destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, OSB, Yaşam
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