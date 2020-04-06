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Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altında" dikim zamanı

Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan yerli domates fideleri toprakla buluşmaya başladı.

06.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:14
Salihli Ovası'nda
Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye 'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa 'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan yerli domates fideleri toprakla buluşmaya başladı.

Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası'nda bahar mevsimi ile birlikte tarlaya inen çiftçi havaların ısınmasının ardından toprağı işleyip dikim çalışmalarına başladı. Yaz döneminde en çok tercih edilen, lezzeti ve kalitesiyle sofraların değişmez lezzet ürünü olan yerli Kemerdamları domatesinin ilk fideleri toprakla buluşmaya başladı. Toprakla buluşan yerli domatesler, haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini almaya başlayacak.

"Kemerdamları domatesinin lezzeti farklıdır"

Kemerdamları Mahallesi'nde yetiştirilen sofralık domatesi fidanlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Kemerdamları Mahallemizin en büyük özelliği, göl kenarın olan bir mahallemiz olup, çok verimli topraklara sahiptir. Verimli topraklarda hem rengi, hem aroması, hem de cinsi ile sofraların en çok aranan domatesi yetiştirilmektedir" dedi.

Domates üretiminde, Türkiye'de Antalya'dan sonra en fazla üretim Salihli Ovası'ndaki Kemerdamları Mahallesi'nde yapıldığını vurgulayan Yalvaç "Bununla da gurur duyuyoruz. Kırmızı altınımızla, beyaz altınımızı üreten çiftçimizle Salihli Ziraat Odası olarak her zaman gurur duymaktayız. Çiftçimiz üretmek ve tarlasına girmek zorundadır. Üretip, çalışıp, emek harcayacaklar ki, bizler yiyeceğiz, aç kalmayacağız. Çiftçi üretecek ki marketlerdeki raflar boş kalmayacak. Biz üretmeye ve çalışmaya devam edelim, siz evde kalın, sağlıcakla kalın" diye konuştu.

Domates tohumlarını alıp, Ocak ayında seralarda diktikleri belirten domates üreticisi ve aynı zamanda Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Viyollerde yetiştirdiğimiz domates fidanlarını bugün itibari ile toprağa emanet ettik. Ektiğimiz bu fidanlar Haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini alacak. Sağlıklı kalın, sağlıklı kalmak için Kemerdamları domatesini yiyin" dedi. Kemerdamları Mahallesi'nin en büyük gelirlerinin başında domates geldiğini anlatan Ayyıldız "Bizde ilk traktörümüzü 1983 yılında domates parası ile aldık. O gündür domates ekiyoruz. Allah bin bereket versin. Kazandığımız yıllarda oldu, zarar ettiğimiz yıllar oldu. Köyümüzün en önemli gelir kaynağı olan domates, lezzeti ve aroması ile en üst safhada. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza çok kaliteli ve lezzetli domates yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Çeyiz parasını domatesten çıkaracağını belirten çiftçi Ayşe Ayyıldız ise "Yeni sezon domates ekimine başladık. İnşallah bu hasat döneminde domateslerimiz para eder ve benim çeyiz param olur. Tek temennim bu" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Türkiye, Manisa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Salihli Ovası'nda 'Kırmızı Altında' dikim zamanı - Ekonomi

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