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Salihli Razlıspor'da Levent Yıldız dönemi

Manisa 2. Amatör Küme ekiplerinden Salihli Razlıspor'da Teknik Direktörlük görevine Levent Yıldız getirildi.

04.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:58 Salihli Razlıspor'da Levent Yıldız dönemi
2. Amatör Küme ekiplerinden Razlıspor'da Teknik Direktörlük görevine Levent Yıldız getirildi.

Salihli'yi 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan Razlıspor, lig öncesi aradığı hocasını buldu. Kulüp Başkanı Seyfettin Toker, Teknik Direktör olarak Levent Yıldız ile anlaştıklarını söyledi. Yıldız, resmi sözleşmeye imza atarak görevine başladı.

Kulüp Başkanı Seyfettin Toker "Yönetim kurulu üyelerimizin tasdikleriyle, birlikte yaptığımız istişareler neticesinde takımımızın 2019-2020 sezonundaki teknik direktörü Levent Yıldız olmuştur. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Razlıspor'un yeni teknik direktörü Levent Yıldız, daha önce Salihli 5 Eylül Masterlar ve Ahmetli Belediyespor'da antrenörlük görevlerinde bulunmuştu. - MANİSA

Levent Yıldız, Salihli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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