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Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu

Türkiye Satranç Federasyonu 1.liginde kulübün bünyesinde yetişen öğrencilerle mücadele eden Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü, 17. sırada yer alarak ligde kalmayı başardı.

01.08.2019 15:49 Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu
Türkiye Satranç Federasyonu 1.liginde kulübün bünyesinde yetişen öğrencilerle mücadele eden Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü, 17. sırada yer alarak ligde kalmayı başardı.

Manisa'yı 24 takımın mücadele ettiği ligde Turkuaz Satranç Takımı ile birlikte temsil eden Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü ligi 17. sırada tamamladı. 1. Ligde kalmayı başaran kulüp toplamda 8 puan aldı. Önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü Sorumlusu Gürkan Aydeniz "İstanbul, Ankara ve İzmir'den güçlü takımların yer aldığı ligi Sardas Satranç olarak 8 puanla 17.sırada tamamladık. Böylece önümüzdeki yıl da tüm Türk satranç dünyasının takip ettiği 1. Ligde Salihli'yi ve Manisa'yı temsil ederek mücadele etme hakkı kazandık. Takımımızı oluşturan tüm sporcularımıza Milan Pachev, Emil Stefanov, Melih Okuş, Emre Yıldız, Ezgi Akti, Yankı Taşpınar, Kadir Akın, Hilal Ercan, Mert Akçiçek ve özel olarak kulübümüzün efsanevi kaptanı Ilgaz Gümüştaş'a ve 4.masa 2.si olarak madalya kazanan Emre Yıldız'a teşekkür ediyorum" dedi.

Aydeniz, Sardes Satranç Spor Kulübü olarak Salihli ve Manisa'da satrancı sevdirmek için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Salihli, Türkiye, Manisa, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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