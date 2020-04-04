Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği

Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), Selendi'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Kaymakamlık aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:54
Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği
Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), Selendi'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Kaymakamlık aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan 50 adet gıda paketi, yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak'a teslim edildi. Gıda kolilerinin tesliminin ardından bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Bozdoğan, "Biz de dernek olarak yaşanan bu salgın dolayısıyla doğup büyüdüğümüz memleketimiz olan Selendi ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelere bir şeyler yapmak istedik. Bu kapsamda yönetim olarak hazırladığımız yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kaymakamımız Can Atak'a teslim ettik. Allah bu zor günlerden bir an önce kurtulmamızı nasip etsin" dedi.

Kaymakam Can Atak ise dernek yöneticilerine bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selendi, Salihli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:12: Mezitli Belediyesi, virüs tedbirlerine 8 milyon bütçe ayırdı - Haber 13:12: Alaplı'dan kısa kısa - Haber 13:12: BTSO Akademi'den video konferansla kısa çalışma ödeneği eğitimi - Haber 13:12: Kağıthane'de hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haber 13:11: Şanlıurfa'da 20 yaş altı için denetim yapıldı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 11:18: 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber