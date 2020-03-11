Salihli'ye teknolojik sera kurulacak
Manisa'nın Salihli ilçesinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamında Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ile Salihli Belediyesi işbirliğinde teknolojik sera kurulacak.
11.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:34
Manisa 'nın Salihli ilçesinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamında Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ile Salihli Belediyesi işbirliğinde teknolojik sera kurulacak.
Proje kapsamında Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öztürk, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçede yapmayı planladıkları proje hakkında Başkan Zeki Kayda'ya bilgiler verdi.
Ziyaretlerinden dolayı Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun'a teşekkür eden Başkan Kayda, heyetle birlikte Salihli Belediyesi Üretim ve Ağaç Fidanlığı Serasında incelemelerde bulundu. Ziyareti gerçekleştiren heyete, serada yapılan faaliyetlerle ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu kısa bir sunum yaptı. Üretim serasında yetiştirdikleri ağaç ve çiçeklerle ilçe merkezinin dört bir yanını yemyeşil donattıklarını belirten Başkan Kayda, Salihli Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduğunu söyledi.
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeye destek vereceklerini açıklayan Başkan Kayda, "Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun ile birlikte üretim seramızda incelemelerde bulunduk. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamında teknolojik sera kurulmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Projemiz, Salihli'mize ve kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi.
İnceleme gezisine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Demir, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun ile belediye daire müdürleri katıldı. - MANİSA
Proje kapsamında Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öztürk, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçede yapmayı planladıkları proje hakkında Başkan Zeki Kayda'ya bilgiler verdi.
Ziyaretlerinden dolayı Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun'a teşekkür eden Başkan Kayda, heyetle birlikte Salihli Belediyesi Üretim ve Ağaç Fidanlığı Serasında incelemelerde bulundu. Ziyareti gerçekleştiren heyete, serada yapılan faaliyetlerle ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu kısa bir sunum yaptı. Üretim serasında yetiştirdikleri ağaç ve çiçeklerle ilçe merkezinin dört bir yanını yemyeşil donattıklarını belirten Başkan Kayda, Salihli Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduğunu söyledi.
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeye destek vereceklerini açıklayan Başkan Kayda, "Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun ile birlikte üretim seramızda incelemelerde bulunduk. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamında teknolojik sera kurulmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Projemiz, Salihli'mize ve kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi.
İnceleme gezisine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Demir, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Buket Kaner Çelikel ve Mustafa Coşkun ile belediye daire müdürleri katıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Güncel
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