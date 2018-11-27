Salihli'ye Uluslararası Tanıtım

27 Kasım 2018 Salı 14:51



27 Kasım 2018 Salı 14:51

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yürüttüğü proje çerçevesinde ilçede bulunan Polonya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristanlı öğrenci ve öğretmenlere Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda GEMA Vakfı tarafından yerli tohum ve doğal beslenme konusunda konferans verildi. Konferansta ayrıca öğretmen ve öğrencilere kentin ekonomisi ile tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.Konferans'ın bir bölümünde, ev sahibi Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, ilçenin ekonomisi ile tarihi ve kültürel değerleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Doğanın korunması gereken en önemli değerlerimizden biri olduğunu belirten Yüksel, "Biz doğayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Onu en iyi şekilde korumak bizim görevimizdir." dedi.Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın akredite bir oda olduğunu, Avrupa'nın herhangi bir kentinde verilen hizmetin aynısının Salihli'de de sunulduğunu anlatan Yüksel, Salihli hakkında şu bilgileri verdi: "Salihli, çağdaş bir kenttir. Biz burada yaşamaktan son derece memnunuz. Kentimizde tarım çok önemli bir paya sahiptir. Gelirin yüzde 60'ı tarımdan elde ediliyor. En önemli gelir kaynağımız ise kuru üzümdür. Tescilli Salihli Kirazı da önemli ürünlerimizdendir. Salihli'nin tarihi değerleri de çok dikkat çekicidir. Tarihte basılmış olan ilk madeni paranın mucidi Lidya'nın merkezi de Salihli'dir. Sizi burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz."Yüksel, konuşmasının sonunda Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden proje koordinatörü Nazan Güvenç ile diğer ülkelerden gelen proje liderlerine Salihli'nin karakteristik tarımsal ürünü olan kuru üzüm ve tanıtım kitapçığı hediye etti. - MANİSA