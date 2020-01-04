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Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

04.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:03 Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde, yapılan şikayet üzerine hijyen kurallarına uymayan, hiçbir kontrole tabi tutulmadan açıkta ürün satışı yapan seyyar satıcılara gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem uygulandı.

Vatandaşlardan ve esnaflardan gelen şikayetlerin değerlendirildiğini belirten Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan şahısların, vergisini veren esnafları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, denetimlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Salihli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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