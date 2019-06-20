20.06.2019 11:38
Haberler»Güncel»Haber

Salihlili muhtarlar tanışma yemeğinde buluştu

Salihlili muhtarlar tanışma yemeğinde buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki mahalle muhtarları Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma yemeğinde buluştu.

Manisa'nınSalihliilçesindeki mahalle muhtarlarıTürkiyeMuhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma yemeğinde buluştu.

Muhtarlar Derneği Salihli Şube BaşkanıMehmet Gülerönderliğinde gerçekleştirilen tanışma ve dayanışma yemeği Elf Restaurant'ta gerçekleştirilirken, yemeğe Kaymakam MehmetKamil Sağlamve muhtarlar katıldı.

Amaçlarının yeni seçilen muhtarlarla bir araya gelip, hem tanışmak, hem de dayanışmayı sağlamak olduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Güler, "Yemeğimize katılan tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizler bizim gözümüz ve kulağımızsınız"

Muhtarlarla bir araya gelip tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Sağlam, "Muhtarlık müessesesi bizim demokrasimiz açısından çok önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Muhtarlarımız hem bulundukları yöreyi, yeri ve mahalleyi temsil eden arkadaşlarımız, hem de kamu kurum ve kuruluşlarının eli ayağı ve gözü kulağıdır. Bizimde her zaman çalışma arkadaşımız olacaksınız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerin de Salihli'deki 102 muhtardan, 53'ünün yeni muhtar seçildiğini vurgu yapan Kaymakam Sağlam, "49 muhtarımız ise daha önceki dönemlerde görev yapan arkadaşlarımızdır. Yeni dönemin tüm muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere hep beraber vesile olacağız. Sizler, Salihli'deki mahallelerimizde her zaman bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz olacaksınız. Biz size, sizlerde bize her konuda yardımcı olacaksınız. Bizim kapımız sizlere hep açık olacaktır. Çünkü hem biz, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza büyük önem veriyor" diye konuştu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Türkiye,Salihli,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:17Uyuşturucu operasyonu
12:16Balyoz Davası'na bakan savcı ve hakimlerin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
12:16Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
12:16İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3...
12:16Arat Dink'in "terör örgütü propagandası" davası
12:16Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı
12:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum