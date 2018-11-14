Salihlili Pazarcılar Modern Pazaryerinde

Pazarcı esnafının yıllardır hayalini kurduğu modern alan, dualar eşliğinde açıldı ve vatandaşlar ilk alışverişini yaptı. Salihli için büyük önem taşıyan bugünde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve pazarcı esnafının mutluluğuna Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi de ortak oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Meclis Üyeleri de pazaryerinin hizmete açılış törenine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen 500 araçlık otopark, 700 tezgahlık pazaryeri ve 60 dükkanı bulunan modern proje, vatandaşla buluştu. Salihli'nin Çarşamba pazarı, yeni yerinde ilk kez kuruldu ve ilk alışverişlerin heyecanı yaşandı. Salihli Belediyesi tarafından organize edilen bir programla, pazaryerinin esnafa ve vatandaşları açılması dolayısıyla sembolik bir tören yapıldı. Salihli'nin aynı alanda 3 önemli sorununu çözecek olan projenin temsili açılışına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları, MHP İlçe Teşkilatı, Salihli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Nilhan Kılınç, Salihli'deki oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Program, dualar eşliğinde kurban kesilmesiyle başladı. Ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, açılış konuşması yaptı.

BAŞKAN KAYDA, "VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİR BİR YERİNE GETİRDİK"

2014 yılında birlikte yola çıktıkları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte, verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bugün burada tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bugün bu açılış resmi bir açılış değil, sadece bir başlangıç. 2014 yılı Mart ayında yola çıktığımız birlikte mücadele ettiğimiz ve Salihli'ye birlikte hizmet ettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin, sizlere selamları ile konuşmama başlıyorum. İnşallah onların katılımıyla, buradaki modern projemizin ve köprülü kavşağın açılışına gerçekleştireceğiz. Göreve başladığımız ilk gün söz vermiştik. Bugün vermiş olduğumuz sözlerin yerine geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı Projemiz, Gümüş Kafe, dur-geç olarak adlandırılan Gediz ve Alaşehir köprülerini 33 ve 90 günde yeniledik, artık çift şeritli pırıl pırıl köprülerden geçiyoruz. Atatürk Spor Salonu, Prestij Caddeleri, Masal Ormanı Parkı, Köprülü Kavşak, MABEM, Atatürk Evi, çok amaçlı etkinlik salonları, düğün salonları, jeotermal kaynaklar, şehir içi ve köy taşımaları, Gıda Bankası, saymakla bitmiyor. Burada da 34 yıldan beri hizmet veren pazaryerinin yerine modern bir pazaryeri yapacağımıza söz verdik. 500 araçlık otopark, 700 tezgâhlı pazaryeri ve 60 dükkânı olan bedesten çarşısı ile bugün bismillah dedik hizmete başladık. Cengiz Ergün başkanımızla birlikte kat ettik. Sözleri bir bir yerine getirdik. Salihli'yi birlikte değiştirdik. Bugün onun hazzını yaşıyoruz. Bu pazaryerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf kardeşlerime de hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

GÜZGÜLÜ, 'YATIRIMLARIN DEVAMI GELECEK'

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla açılış törenlerinin gerçekleşeceğini belirten Güzgülü, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını iletmek istiyorum. Büyükşehirle beraber çalışan Salihli büyüyor, görüyoruz, bunu gözlüyoruz. Gıpta ile takip ettiğimiz ilçelerden birisi. İnşallah bu yatırımların arkası gelecek. Pazaryerinde esnaf kardeşlerimize, kazasız belasız bol kazanç diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından tüm protokol üyeleri, pazaryerini gezerek; esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, hayırlı alışverişler diledi.