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Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı 80 kuruşa düştü

MANİSA'nın Salihli Ovası'ndaki ıspanak üreticileri, zehirlenmelerin ardından tüketicinin yaşadığı endişe nedeniyle ürünün tarlada kilogram fiyatının 80 kuruşa kadar düştüğünü, maliyeti 2 TL olan üründen zarar ettiklerini belirterek dert yandı.

21.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:06Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı 80 kuruşa düştü

MANİSA'nın Ovası'ndaki ıspanak üreticileri, zehirlenmelerin ardından tüketicinin yaşadığı endişe nedeniyle ürünün tarlada kilogram fiyatının 80 kuruşa kadar düştüğünü, maliyeti 2 TL olan üründen zarar ettiklerini belirterek dert yandı.

Türkiye'nin farklı illerinde, ıspanaktan meydana gelen zehirlenmeler, tüketicide endişe yarattı. Bu endişe nedeniyle de ıspanağın hem satışı hem de fiyatı düştü. Bu sezon tarlada kilogram fiyatı olarak 2.5 TL beklentisi içinde olan çiftçi, zehirlenmelerin ardından yaşanan endişe nedeniyle satışların ve fiyatların düşmesinden dert yandı. Çiftçiler, tarlada ürünün kilogram fiyatının 80 kuruşa kadar gerilediğini vurguladı. Ispanak üreticilerinden Hüsamettin Aladağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce verilen ilaçlarla ürünlerini ilaçlama yaptıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünlerde kalıntı yok. Ottan korkmayın. Ispanak oldukça sağlıklı, çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz bir ürün" dedi.

'BU BİR DEDİKODU, ISPANAK DEDİKODUNUN GEÇMESİNİ BEKLEMİYOR'

Ispanak üreticisi Yılmaz Kaya ise, "Biz hem üretici hem de tüccarız. Kademe kademe ektiğimiz ıspanakları, bu dönem çok iyi hazırlamamıza rağmen bir türlü piyasayı tutturamadık. Tutturamamamızın en büyük sebebi, bazı dedikodular oldu. Tabii ki bu geçici bir olay ama ürün bu dedikodunun geçmesini beklemiyor, tarlada ürünler kalıyor. Ürünler tarlada kaldığı sürece ilaç satıcısını, gübre satıcısını, tohum satanı, işçiyi ve herkesi etkiliyor. Bu ürünler bir giderle ortaya çıkıyor. Biz bunları satamadığımız zaman herkes zarar ediyor. Normalde ıspanağın maliyeti 2 TL. Biz 2,5 TL fiyat beklentisindeydik, şu anda toptancı 80 kuruştan ıspanak satın alıyor" dedi.

'ISPANAK GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR'

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise Salihli Ovası'nda 18 bin dekar alanda ıspanak üretiminin yapıldığını söyledi. Salihli Ovası'nın bölgesinde ıspanak üretim merkezinde 1'inci sırada yer aldığını belirten Yalvaç, fiyatların düşmesiyle birlikte üreticinin mağdur olduğunu vurguladı. Ispanak fiyatlarının dedikodular nedeniyle ciddi anlamda düşüş yaşadığını belirten Yalvaç, "Ispanak üreticilerimizin sorunlarının çözülmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Üreticinin tarlada zehir yetiştirmediğini vurgu yapan Yalvaç, "Halkımız üreticilerimizin el emekleri ile yetiştirdiği ıspanağı gönül rahatlığı ile tüketebilir" diye konuştu.



Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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