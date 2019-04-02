Salim Çan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KOCAKÖY belediye başkan adayı olan Salim Çan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR KOCAKÖY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Salim Çan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR KOCAKÖY adayı Salim Çan kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR KOCAKÖY adayı Salim Çan yüzde kaç oy aldı?

Salim Çan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KOCAKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Salim Çan KOCAKÖY ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. KOCAKÖY ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Salim Çan adlı Bağımsız adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR KOCAKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.