Salim Dervişoğlu Caddesi 3. Etap'ta ilk asfalt atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki 3. etap çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. D – 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Proje çalışmaları kapsamında 3. etabın ikinci kısmında ilk asfalt serimi gerçekleştirildi.

İKİNCİ KISIMDA ASFALT SERİMİ YAPILDI

Hummalı bir şekilde süren 3. etap çalışmalarında, birinci kısımda yağmursuyu imalatlarına ve asfalt öncesi zemin düzleme işlerine devam ediliyor. Etabın ikinci kısmında ise Köseköy yönündeki bin metre uzunlukta, ilk kat asfaltın serimi gerçekleştirildi. Çalışmalarına aralıksız devam edilen projenin, yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

2 ÇARPI 2 ŞEKLİNDE İNŞA EDİLİYOR

Kocaeli'deki ulaşım ağını rahatlatacak ve konfor getirecek Salim Dervişoğlu Caddesi 3. etabın birinci kısmı, Hasan Gemici Spor Salonu'ndan Kara Fatma Üst Geçidine kadarki 650 metrelik alanı oluşturuyor. İkinci kısım ise İlk Adım Köprüsü'nden Çuhane Caddesi'ne kadar olan mesafeyi kapsıyor. 2 çarpı 2 şeklinde duble yol olacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi'nde genişletmelerden kaynaklanan kamulaştırmalar da yapıldı.

37 BİN TON ASFALT SERİLİCEK

Proje kapsamında trafik yol işaretleri, aydınlatma direkleri ve yol kenarında bisiklet yolu imalatları yapılacak. İkinci kısım çalışmaları kapsamında üçgen ada şeklinde 2 adet kavşak inşa edilecek. Caddede 20 bin metreküp kazı, 50 bin metreküp dolgu, 10 bin metreküp taş dolgu ve 52 bin ton PMT malzeme kullanılacak. Mevcut yoldaki tüm eski asfalt sökülerek yerine 37 bin ton asfalt serimi de yapılacak.