Haberler» Güncel» Haber

Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle İlkadım Köprüsü – Elmas Sokak arasındaki kısım, 20 Ağustos Salı günü 04.00 – 07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

19.08.2019 15:05 Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki 3. etap çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. D – 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Proje çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü – Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki kısımda yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle Salim Dervişoğlu Caddesi, 20 Ağustos Salı günü 04.00 - 07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE 3 BUÇUK SAAT KAPALI OLACAK

Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle caddenin trafiğini geçici olarak durdurabiliyor. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun 2019/255 kararı ile alt yapı çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü – Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki 3 kilometrelik kısımda araç trafiğine 3 buçuk saatlik ara verilecek.


Değerli Taş, İlkadım, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08   Ekranların en eğlenceli komedi programı Güldür Güldür Show, İzmir'e geliyor
17:08   Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor
17:08   Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
17:05   Şehrin kalbinde Karadeniz şov!
17:05   Sakarya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı
17:04   Eskişehirlilerin tercihi Hamamyolu
17:04   Elektrikli motosiklete bulunan 2 kadın denize düştü