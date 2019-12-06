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Salıpazarı'ndan 'Barış Pınarı'na 2 bin mektupla destek

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından "Barış Pınarı'na Selam" temalı 2 bin pul, öğrencilerin yazdıkları mektuplarla Mehmetçiğe gönderildi.

06.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:44Salıpazarı'ndan 'Barış Pınarı'na 2 bin mektupla destek
'un ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından "Barış Pınarı'na Selam" temalı 2 bin pul, öğrencilerin yazdıkları mektuplarla Mehmetçiğe gönderildi.

Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer himayelerinde, PTT Müdürlüğünce, "Barış Pınarı'na Selam" temalı 2000 pul bastırılarak, ilçede okuyan öğrenciler tarafından yazılan 2 bin adet mektup 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe postalandı.

Kaymakam Dinçer, "Tüm dünyanın gıpta ile izlediği ve terörle mücadele kapsamında oluşturularak, barış koridoru için Mehmetçiğimiz tarafından başlatılan harekata destek vermek için, bazı daire amirleri ve muhtarlarımızla birlikte geniş katılımlı bir toplantı düzenledik. PTT tarafından, muhtarlarımızın bir araya gelerek selam verdikleri resmi taşıyan, 2 bin adet pul bastırdık. Öğrencilerimizin duygularını dile getirerek yazdıkları 2 bin mektubu Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Allah, harekata katılan Mehmetçiğimizi korusun, muzaffer eylesin, Salıpazarı halkımızın da selam ve dualarını iletiyorum" dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de, "Barış Pınarı Harekatı'na Salıpazarı muhtarlarımızdan, vatandaşlarımız adına selam olsun, dualarımız onlarla, bizler, bir araya gelerek böyle bir projeye imza attık. Emeği geçen ve bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salıpazarı PTT binası önünde yapılan programda Gökçeli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tuğrasu Yılmaz'ın Mehmetçiğe hitaben yazdığı mektup okundu.

Programa Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Yüksel, Samsun PTT Başmüdür Muavini Hüseyin Erim, PTT Pazarlama Müdürü Derya Savaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Salıpazarı, Samsun, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

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